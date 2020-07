Pescador de Acaraú encontra moeda centenária dentro de peixe

No último domingo, dia 26 de julho, um pescador acarauense, morador da localidade de Curral Velho, encontrou dentro das entranhas de um peixe que havia acabado de pescar no mar, uma moeda de Mil Réis, cunhada há cerca de 98 anos.





Prestes a completar um século, curiosamente trata-se de uma moeda Comemorativa do Primeiro Centenário da Independência do Brasil, lançada pelo tesouro nacional entre 1922 e 1923. Naqueles dois anos foram fabricadas, na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, 16.698.000 unidades. Consta que 1.409.00 foram fabricadas em 1922 e outros 15.289.00 fabricadas em 1923. Todas elas com data de 1922.





O pescador identificado como Chico do Jauro, estava tratando um peixe da espécie Cioba, quando notou algo incomum dentro do animal .





Chico pediu logo para um conhecido filmar o caso, pois já suspeitava tratar de algum achado especial. Ao abrir as entranhas do peixe, o mesmo constatou que se tratava de uma moeda antiga.





A Fabricação da Moeda Comemorativa

Segundo informações do "Catálogo das Moedas Brasileiras", o material da moeda foi feito a base de bronze e alumínio. Ela tem 26,7 mm de diâmetro, com borda serrilhada de 2,20 mm e 8 gramas de peso.





Ela ficou conhecida como "Duas Caras" por trazer no anverso os bustos do Imperador D. Pedro I - que proclamou a Independência -, e do Presidente Epitácio Pessoa, 11º Presidente (1919-1922) que chefiava a República na época da celebração. Circundando os bustos está a inscrição "ACCLAM. DA INDEPENDÊNCIA ** X PRESID. DA REPÚBLICA - BRASIL". Também estão inscritos os nomes das duas personalidades históricas junto aos respectivos bustos.

No lado reverso ela possui uma tocha com dois ramos cruzados. Um com a coroa do Império e o outro com o Barrete da Liberdade. No lado da coroa consta o ano de 1822. No lado do barrete, 1922. No alto da circunferência vem inscrito "7 DE SETEMBRO", com o valor de 1000 REIS logo abaixo dele. Na parte inferior está a inscrição "CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA".





Fonte: Portal Vale do Acaraú