Ferroviário anuncia Siloé e Wesley para disputa da Série C

Em 2020, Siloé, que retorna ao clube, disputou o Campeonato Cearense pelo Guarany de Sobral, enquanto Wesley, revelado pelo Fortaleza, estava no Pacajus.

Reforçando o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação de um velho conhecido do futebol cearense e do torcedor coral: o atacante Siloé está de volta ao clube. Além dele, Wesley "Pimbinha", revelado pelo Fortaleza, foi outra contratação para o setor.





Siloé é formado nas categorias de base do Tubarão da Barra e com recente e vitoriosa passagem pelo clube coral, quando conquistou a Taça Fares Lopes, em 2018, e a Taça dos Campeões Cearenses, em 2019, ele terá contrato até o fim da Terceira Divisão.





Neste ano, Siloé estava no Guarany de Sobral, clube pelo qual disputou o Campeonato Cearense.





Aos 29 anos, o experiente atacante acumula passagens por Horizonte, Internacional, Náutico, Guarani, Criciúma e Ceará.





Wesley, conhecido no futebol cearense por Wesley Pimbinha, tem 24 anos e ganhou destaque após a passagem pelo Fortaleza no início da era Ceni, em 2018. Na atual temporada, o atacante estava disputando o Campeonato Cearense pelo Pacajus





Ambos se juntam a Arlonso, Dedé, Júnior Batista, Pentecoste Tito, Yago Ramos e Willian Lira (recém contratado do Retrô/PE) como opções de ataque ao técnico Marcelo Vilar.





(DN)

Foto: JL Rosa