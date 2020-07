Caminhoneiro de Santa Quitéria morre após bater veículo na traseira de outra carreta em Caucaia

Uma colisão entre duas carretas deixou uma vítima fatal na madrugada desta quinta-feira (30), por volta das 03h40, no km 09 da CE-155 - principal rodovia de acesso ao Porto do Pecém -, trecho no município de Caucaia.



Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública, Alexandre de Sousa Melo, 43, residente em Santa Quitéria, conduzia um caminhão Volvo FH 540, de cor branca em alta velocidade, quando em acabou batendo contra a traseira de um outro caminhão Volvo NL 10, de cor branca, conduzido por Raimundo Sampaio Herculano, que estava estacionado no acostamento. Com o impacto da colisão, os veículos acabaram sendo arrastados por alguns metros para um matagal às margens da via.



O veículo guiado por Alexandre, que fazia carregamento de pedras de Santa Quitéria para o porto, ficou completamente destruído e ele morreu na hora. O óbito foi constatado por uma equipe do Samu, que atendeu a ocorrência no local, assim como a Polícia Rodoviária Estadual. O corpo dele foi removido para a sede da Perícia Forense, em Fortaleza.



Há alguns anos, a vítima exerceu o posto de agente do programa Pró-Cidadania no município e atualmente, dirigia para uma empresa local, transportando rochas ornamentais.

(A Voz de Sta. Quitéria)