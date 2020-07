Bolsonaro é recebido e ovacionado por multidão no Piauí

Em seu primeiro evento público após se recuperar da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao aeroporto de São Raimundo Nonato, a 523 km de Teresina, na manhã desta quinta-feira (30). Ele foi ao local para participar de cerimônia em cidade próxima na Bahia, ainda nesta manhã, e depois voltar ao Piauí para visitar ao Parque Nacional da Serra da Capivara.



Após descer do avião presidencial, ainda na área externa do terminal, Bolsonaro montou em um cavalo em meio a uma multidão de apoiadores.



Ainda montado no cavalo, Bolsonaro tirou o chapéu e agradeceu a presença das pessoas. Em seguida, tocou na mão de apoiadores. Ele pegou, ainda, um microfone que foi estendido a ele e falou com a multidão que o esperava aos gritos de “Mito”.