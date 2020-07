Pessoa em situação de rua é flagrado dormindo de rede em plena praça no centro de Sobral

Uma inusitada cena chamou atenção de quem passou pelo centro de Sobral, nesta manhã de sexta-feira (24), quando uma pessoa em situação de rua, simplesmente, amarrou uma rede entre as arvores da Praça Quirino Rodrigues e dormiu.





O Centro da cidade, tem sido local de proliferação de pessoas em situação de rua que vem aumentando exponencialmente nos últimos meses, principalmente no viaduto da Igreja São Francisco, Praça de Cuba, Beco do Cotovelo, Praça do Bosque, Coluna da Hora, Patrocínio e Margem Esquerda do Rio Acaraú.





Muitos migram para as ruas devido à quebra vinculo familiar, geralmente ocasionados pela incapacidade para o trabalho devido o vício de álcool e drogas, quando não são expulsos pelos grupos criminosos que controlam a região de origem. O Centro da Cidade, passou a atraírem essas pessoas devido as oportunidades de ganhar algum dinheiro, além da garantia do assistencialismo com doação de comida, roupas e cobertores. Ajudas que só fortalecem a permanência das pessoas na situação de rua.





Durante o isolamento social, muitos comerciantes reclamaram da sujeira e insegurança causadas pelas pessoas em situação de rua. Foram registradas muitas denúncias de cidadãos que residem naquelas imediações, e que já foram vítimas de assaltos, furtos e casas são arrombadas diariamente.





Mediante esta nova situação, surge a necessidade do poder público de trabalhar ações capazes de ressocializar essas pessoas criando oportunidade para reatar os laços familiares, e ser reinserida no mercado de trabalho.





Com informações do Blog do Célio Brito