HERÓI: PM que salvou vítimas de incêndio recebe homenagem após alta do IJF

O policial teve que ser entubado após arriscar a própria vida para salvar pessoas em um incêndio no bairro Antônio Bezerra, na quarta, 22.

O policial militar (PM) Welson Gomes da Silva, de 25 anos, recebeu uma homenagem dos colegas de corporação após alta do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, nesta sexta-feira, 24. Ele saiu do hospital após dois dias hospitalizado em virtude de lesões por inalação de fumaça. O agente de segurança salvou cinco pessoas durante o incêndio em um ponto comercial em chamas no bairro Antônio Bezerra, na última quarta-feira, 22.





Os policiais se reuniram do lado de fora e entoaram canções. Welson Gomes recebeu um certificado de honra ao mérito. Antes dele receber alta, o comandante da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Alexandre Ávila, afirmou que vai avaliar a promoção do militar pelo ato de bravura. O Corpo de Bombeiros informou que vai conceder uma medalha ao PM.





No resgate das cinco vítimas do incêndio, o militar teve que socorrer uma idosa de 87 anos e a retirou nos braços em meio ao estabelecimento em chamas. Ela estava no andar superior.





No local onde aconteceu o incêndio, funcionava uma oficina de manutenção de ventilador e TV. De acordo com o tenente Pedro, cinco pessoas foram salvas pelo policial militar.





"Ele passou em frente e viu que a casa estava pegando fogo. Ele avistou três crianças que estavam na entrada, crianças de 12, 7 e 5 anos de idade. Quando entrou tinha um homem e, este, foi socorrido por meios próprios e, em seguida, entrou novamente e foi para a parte superior da casa, onde havia a idosa". explica.





(O POVO)