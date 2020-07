AERONÁUTICA - Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2021

O Comando da Aeronáutica retificou o Processo Seletivo, de âmbito nacional, destinado ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2021 (CPCAR 2021). Segundo o documento divulgado no dia 30 de junho, a sel eção, que havia sido suspensa como medida de prevenção ao contágio da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), passa a ser revogada e conta agora com novo calendário de inscrições.





Anteriormente, as inscrições seriam realizadas entre os dias 3 e 21 de abril, mas agora podem ser efetuadas em novo período, a partir das 10h do dia 3 de julho até às 9h do dia 21 deste mesmo mês (horário de Brasília), via internet , seguindo as orientações do edital para o preenchimento correto do Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI). A taxa de participação é de R$ 60,00 e os interessados podem solicitar a isenção do valor no mesmo período de realização das candidaturas.





Ainda conforme o documento (edital de abertura retificado), que está disponível na íntegra em nosso site, as provas escritas também tiveram alteração em suas datas e agora estão previstas para o dia 18 de outubro. Todas as datas, bem como dos demais testes, estão disponíveis no edital retificado.





Seleção





Poderiam participar candidatos de ambos os sexos, ao qual a seleção oferta 180 vagas, distribuídas entre 160 vagas para homens e 20 para mulheres, mas dentro deste total disponível há aquelas reservadas para pessoas que se enquadrem nos requisitos do edital disponível em nosso site.





É necessário enfatizar que há alguns requisitos a serem preenchidos para habilitar a matrícula. Confira na lista abaixo:

não possuir menos de 14 anos e nem completar 19 anos de idade, até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso;

ter concluído o ensino fundamental;

altura mínima de 1,64m e máxima de 1,87m após conclusão do CPCAR;





Como método de avaliação, os concorrentes serão submetidos a prova escrita, inspeção de saúde, validação documental, teste de aptidão psicológica e de condicionamento físico.





Conteúdo programático

Língua Portuguesa;

Matemática;

Língua Inglesa;

Redação.





Cabe destacar que as localidades para a realização dos exames são as cidades de Barbacena - MG; Belém - PA; Belo Horizonte - MG; Boa Vista - RR; Brasília - DF; Campo Grande - MS; Curitiba - PR; Manaus - AM; Natal - RN; Pirassununga - SP; Porto Alegre - RS; Porto Velho - RO; Recife - PE; Rio de Janeiro - RJ; Salvador - BA e São Paulo - SP.





Este curso tem a previsão de ser iniciado no dia 29 de março de 2021, conforme determina o edital de abertura.





Via PCI Concursos