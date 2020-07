PMs DO RAIO RECUPERAM CELULAR ROUBADO NO CENTRO DE TIANGUÁ

Um celular roubado durante um assalto ocorrido no centro de Tianguá foi recuperado pelos policiais do CPRAIO na manhã da terça (14). De acordo com informações dos policiais, o crime aconteceu quando uma mulher foi abordada por um homem em uma bicicleta que armado com uma faca, anunciou assalto e levou o aparelho da vítima.





Imagens registradas por câmeras de segurança ajudaram na identificação e localização do suspeito. Na casa dele, os policiais encontraram o celular roubado.





O suspeito de 21 anos residente no bairro do estádio foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil e autuado por roubo. Entretanto, não ficou preso em razão de não haver mais flagrante.





“A impunidade é o combustível da criminalidade!”





(Ibiapaba 24 horas)