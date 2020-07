Guarda municipal que atua na linha de frente em Sobral, se recupera da Covid-19; vídeo

O Subinspetor da Guarda Municipal de Sobral, Jander Sales Melo, 46 anos, é mais um dos pacientes curados da covid-19 em Sobral. Ele passou seis dias internado no hospital de campanha exclusivo para tratamento do coronavírus, devido ao agravamento respiratório.





Após receber alta medica, ele ganhou uma emocionante e rápida homenagem dos profissionais de saúde do hospital que auxiliaram no seu tratamento, com a fervorosa oração do “pai nosso” em ação de graça pelo seu restabelecimento. Logo seus colegas de farda também passaram a manifestar pelas redes sociais felicitações de alegria e solidariedade pela vitória do amigo.





Os Agentes da Guarda Municipal de Sobral, atuam na linha de frente das ações de combate a proliferação da Covid-19 no município, desde o início da pandemia. Eles cumprem suas funções todos os dias nos mais diferentes postos de trabalho nas barreiras sanitárias.

(Blog Célio Brito)