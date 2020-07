Morre aos 65 anos, Anita do Cartório, mais uma vítima do Covid-19 em Catunda

Faleceu na noite desta terça-feira (14) em Sobral, aos 65 anos, a senhora Maria Anita de Sousa Azevedo, vítima do novo coronavírus.

Proprietária do cartório Lourenço, da cidade de Catunda, dona Anita do Cartório, como era carinhosamente conhecida, deixa uma enorme contribuição para o município na área da educação, quando professora e ex-diretora do colégio São Zacarias e forte engajamento com as atividades religiosas.





A missa de corpo presente foi celebrada campal, na Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, na manhã de hoje (15). Familiares e amigos que prestaram as últimas homenagens aguardaram a chegada de seu corpo na entrada da cidade e percorreram em cortejo pelas principais ruas.





Dona Anita entrou para a estatística de óbitos confirmados por Covid-19 do município de Catunda.





(A Voz de Sta. Quitéria)