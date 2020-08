Polêmica! Mulher invade casamento e diz que está grávida do noivo. Veja!

Confusão teve buquê arremessado e véu jogado pelo chão.

Um casamento acontecia normalmente quando foi interrompido no que parecia uma cena de novela: enquanto o pastor falava, uma mulher invadiu a cerimônia gritando a plenos pulmões que estava grávida… do noivo! O momento, é claro, foi gravado e parou no TikTok, onde já tem mais 1,5 milhão de visualizações.





A mulher que interrompeu a cerimônia ignorou a plateia que a olhava assustada.





– É sério, Anthony? Anthony! Você está agindo como se não me conhecesse… Eu estou com o seu bebê aqui – gritava, revoltada.





Os noivos sequer olharam para trás e o pastor tentou continuar a cerimônia. Já os convidados começavam os comentários e alguns ficaram boquiabertos.





Mas quem não deixou barato foi a madrinha do casamento, que por sinal também era filha da noiva. O pastor tenta impedir a confusão e até a noiva se coloca na frente da filha, mas a jovem desce enraivecida do altar e confronta a invasora.





– É melhor você sair do casamento da minha mãe! O que tem de errado com você? – ela gritou, logo antes de arremessar o buquê na penetra.





Uma outra madrinha ainda tentou conter a filha furiosa, mas foi arrastada pela jovem e até o véu da noiva foi levado junto.





Pelo menos nenhum convidado poderá dizer que não foi um casamento emocionante!

