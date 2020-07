POLÍCIA APREENDE 50KG DE MACONHA DURANTE BARREIRA SANITÁRIA EM BREJO SANTO

Pelo menos 50 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde do sábado (18), durante uma barreira sanitária no município de Brejo Santo. A droga estava escondida no porta-malas de veículo no qual estavam três homens e um adolescente.





De acordo com a polícia, a droga estaria sendo transportada da cidade de Salgueiro, em Pernambuco, para Cajazeiras, na Paraíba.





O material foi apreendido e os ocupantes do veículo foram conduzidos a Delegacia de Brejo Santo para os procedimentos legais.





(Ibiapaba 24 horas)