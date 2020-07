Pela 2ª vez em uma semana, Sobral não tem óbitos por Covid-19 em 24 horas

O município de Sobral não registrou nenhuma morte por Covid-19 entre quinta e sexta-feira (16 e 17/07). O boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde foi atualizado às 19h15 de ontem. Esta é a segunda vez em uma semana que o município alcança 24 horas sem nenhum óbito pela doença.





Esse dado revela a estabilização do movimento nos hospitais da cidade. Segundo os estudos apresentados nesta quinta-feira (16/07) pelo professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Soares Júnior, a taxa de óbitos em Sobral se manteve estável na última semana.





A partir de segunda-feira (20/07), conforme anunciou o governador Camilo Santana, o município entrará na fase I da retomada das atividades econômicas. A redução dos casos de contaminação e óbitos por Covid-19 é fruto do esforço da Prefeitura e dos profissionais da Saúde, com a colaboração dos sobralenses em manter as medidas de isolamento social no município.





Nos últimos três meses, Sobral registou 268 óbitos por Covid-19 até a atualização desta sexta-feira (17/07). Atualmente, o município tem 9.504 casos confirmados da doença, com 7.803 pacientes recuperados.





Via Sobral em Revista