Polícia caça pai e madrasta da menina espancada até a morte pelo casal em Russas

Continuam sendo caçados pela Polícia o pai e a madrasta de uma criança de apenas 3 anos de idade que chegou morta na Emergência do Hospital da cidade de Russas, no Vale do Jaguaribe (a 143Km de Fortaleza) na noite da última segunda-feira (20). A pequena Maria Esther Rodrigues apresentava múltiplas lesões e não resistiu aos espancamentos e maus-tratos sofridos em casa, na localidade de Poço Redondo.





As diligências para a captura dos suspeitos do crime continuam em toda a região do Vale do Jaguaribe e no vizinho estado do Rio Grande do Norte. Patrulhado do Batalhão de Comando Tático Rural (Cotar) auxiliam os efetivos dos Destacamentos, companhias e batalhões da PM a tentar localizar o casal.





Ainda na noite passada surgiram boatos de que os suspeitos haviam sido presos em um restaurante de beira de estrada no Município de Baraúnas, no interior do Rio Grande do Norte. Mas, após contatos com as autoridades potiguares, a Polícia cearense se certificou que a informação não tinha veracidade e, portanto, as diligências prosseguem.





O caso





Na noite de segunda-feira, por volta de 18h30, o pai da pequena Esther a levou ao Hospital Municipal de Russas e informou à equipe médica plantonista que a filha havia se engasgado. Mas, logo, os médicos descobriram que no corpo da menina havia lesões graves compatíveis com espancamento. A Polícia foi chamada ao hospital, conforme protocolo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mas, antes que a Polícia aparecesse ali, o pai desapareceu e não foi mais encontrado.





Policiais militares se deslocaram até a comunidade de Poço Redondo e foram ao endereço dos pais da menina, mas ali também o casal não mais se encontrava, o que comprovou a fuga.





O corpo da criança foi sepultado nesta terça-feira (21), após exames realizados no Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), naquela cidade.





(Fernando Ribeiro)