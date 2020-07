Polícia Civil captura foragido da Justiça envolvido em diversos assaltos a bancos no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de uma ação da Divisão Antissequestro (DAS), deu cumprimento, nessa quinta-feira (2), a um mandado de prisão por latrocínio (roubo com resultado morte) em desfavor de um homem foragido da Justiça desde maio de 2018. Ele é suspeito de participar de roubos a instituições financeiras no Ceará. Uma dessas ações criminosas culminou na morte de três pessoas em 2007. A captura ocorreu no bairro Parque Dois Irmãos, na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) em Fortaleza.





Segundo as investigações, Marcelo Alves Lourenço (34), com nove passagens por roubos, foi localizado pelos policiais civis em uma residência no bairro Parque Dois Irmãos. Segundo apontamentos policiais, ele havia alugado o imóvel e estava morando há cerca de cinco meses na residência. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a unidade policial, onde prestou esclarecimentos e encontra-se à disposição da Justiça.





Sobre o crime





Durante um assalto a uma agência bancária em 2007, no bairro Parangaba, houve uma troca de tiros entre o grupo criminoso que Marcelo participava e policias militares que estavam à paisana. A ação criminosa resultou na morte dos dois policiais, identificados como Francisco de Assis do Nascimento e Francisco Honorato de Castro, ambos de 37 anos, e da dona de casa, Marinete Marques de Mesquita (59). As vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e morreram.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para (85) 3238-1086, que é telefone da DAS. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)