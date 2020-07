Policiais civis arrecadam doações para Lar Amigos de Jesus

Policiais civis entregaram, nesta sexta-feira (3), alimentos e produtos de limpeza para o Lar Amigos de Jesus, em Fortaleza, que recebe crianças e adolescentes do interior e outros estados do país em tratamento contra o câncer, na capital.

A campanha não foi encabeçada pela instituição, mas por um grupo de policiais, preocupados com a situação do abrigo, que passa por dificuldades na pandemia do novo Coronavírus. Após a arrecadação, os agentes de segurança entregaram, com apoio das viaturas, proteínas, massas e outros alimentos, além dos itens de higiene.









SOBRE A ENTIDADE





A Associação dos Missionários da Solidariedade foi criada em 01 de dezembro de 2009 para assegurar e desenvolver um trabalho eminentemente humano, cooperativo, solidário e de assistência social constituindo metas que expressem a vivência da filosofia do Lar Amigos de Jesus em favor de crianças e adolescentes oriundos dos Municípios do Estado do Ceará inclusive de outros Estados do Brasil que necessitam realizar um tratamento de saúde nos hospitais de Fortaleza e, não contam com familiares residentes na capital cearense.





(Cnews)