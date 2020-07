SOBRAL CONTINUA EM LOCKDOWN!

O governador Camilo Santana anunciou, neste sábado (4), o avanço de Fortaleza para a fase 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas do Estado. No entanto, bares, restaurantes seguirão sem funcionar à noite. Havia a expectativa das barracas de praia voltarem a funcionar, mas elas vão permanecer fechadas. No entanto, o Decreto de Isolamento Social foi prorrogado por mais 7 dias em todo o Ceará.





Segundo Camilo, a decisão de manter as barracas de praias fechadas edo Comitê de Saúde foi de avaliar mais detalhadamente nos próximos dias os impactos da abertura desses estabelecimentos nesta fase;





Veja os pontos destacados por Camilo na live:





Municípios da Macrorregião de Fortaleza avançam para a Fase 2;





Macrorregiões do Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe avançam para a Fase 1;





Macrorregiões Norte e Cariri permanecem na Fase de Transição da Economia. E seguem em Isolamento Social Rígido as cidades de Juazeiro, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Iguatu, Sobral e Tianguá;





Retorna o transporte intermunicipal de passageiros a partir do dia 10/7, com o devido protocolo sanitário sendo exigido.





Camilo encerrou a live falando: "Volto a alertar que a pandemia continua. Ainda é grave. Não podemos relaxar. Só saia de casa se for necessário, e sempre usando máscara. Juntos, vamos vencer o coronavírus", destacou.