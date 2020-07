Polícia Civil captura foragido da Justiça por homicídio praticado em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, cumpriu um mandado de prisão preventiva por homicídio em desfavor de um homem que estava foragido. A ação policial aconteceu na manhã dessa quarta-feira (15), em Sobral, município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O crime ocorreu em abril deste ano, no bairro Parque Santo Antônio.





O indivíduo identificado como Francisco Hernando Ricardo da Paixão (25), com antecedentes criminais por roubo, ameaça e crime contra administração pública, foi preso após investigações conduzidas pelo NHPP acerca de um homicídio registrado na cidade. O caso ocorreu no dia 30 de abril deste ano, quando a vítima, identificada como Francisco Jair Pinho da Silva (34), foi surpreendida pelo homem e mais um comparsa no bairro Parque Santo Antônio. Os suspeitos estavam em uma bicicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito.





O suspeito apontado como coautor do crime, identificado como Thaylon Silva Duarte, encontra-se preso na penitenciária local por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em desfavor dele também foi dado cumprimento ao mandado de prisão pelo homicídio. Diante dos fatos, os homens encontram-se à disposição da Justiça.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)