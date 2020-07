Toffoli suspende depoimentos de hackers de Bolsonaro

Dupla esteve envolvida na invasão de aparelhos de telefones de autoridades.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu suspender os depoimentos dos responsáveis por invadir os telefones celulares do presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, e de outras autoridades. Gustavo Elias Santos e Luiz Henrique Molição seriam ouvidos nesta quinta-feira (16).





A medida atende a um pedido feito pela Defensoria Pública, responsável pela defesa de ambos, que alegou não ter tido acesso a todas as provas e informações obtidas na investigação.





Gustavo Elias Santos e Luiz Henrique Molição foram presos na Operação Spoofing, que teve como alvo um grupo de hackers que invadiu os aparelhos de autoridades. Os dois fecharam um acordo de colaboração com a Justiça Federal.





Ao suspender os depoimentos, Toffoli, afirmou que sua decisão tem por objetivo “evitar eventual cerceamento de defesa, ante a ausência das informações solicitadas” e que por isso considerou “prudente suspender a audiência marcada para amanhã, dia 16/7/2020, às 14 horas, até que a autoridade reclamada se manifeste sobre o quanto alegado na petição inicial”.





A suspensão vale até que o juiz Vallisley de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, se manifeste.





(Pleno News)