Guarany de Sobral se classifica e será adversário do Fortaleza na semifinal do Estadual

O Bugre só dependia de si para garantir a vaga e fez sua parte, vencendo o Barbalha com gols de Rafael Carvalheira e Bolota.

A 7ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense foi complementada hoje à tarde com dois jogos, definindo o 4º classificado para as semifinais do Estadual. Será o Guarany de Sobral, que venceu o Barbalha por 2 a 0 no estádio Raimundão, em Caucaia, confirmando sua vaga em 4º lugar, enfrentando assim, o Fortaleza nas semifinais, já que o Leão foi o líder.





O Bugre sobralense só dependia de sí para garantir a vaga e fez sua parte, com gols de Rafael Carvalheira, aos 37 do 1º tempo e Bolota, aos 8 do 2º tempo. Assim, o Guarany enfrenta o Fortaleza no Castelão, às 18h30, em jogo único da semifinal. Pelo regulamento, o Leão tem a vantagem: caso o jogo termine empatado no tempo normal, o Tricolor de Aço terá vantagem do empate na prorrogação para avançar.





Eliminado





Outro time que tinha chances de classificação era o Atlético. Mas a Àguia, que precisava vencer o Pacajus e torcer por um tropeço do Guarany, sequer fez sua parte, empatando em 2 a 2. Clisman abriu o placar para o Atlético aos 34 do 1º tempo, que perdeu muitas chances, com o goleiro Jones se destacando.





Na etapa final o Pacajus voltou melhor, empatando o jogo com Douglas, mas o Atlético voltou a ficar na frente, com Vinícius Alves.





Só que no lance seguinte, o experiente André Cassaco empatou para o Pacajus aos 21 do 2º tempo, premiando a luta do Pacajus.





Para o Atlético, fica com consolo da vaga na Série D em 2021 já conquistada e a boa campanha, apesar da eliminação.





(Diário do Nordeste)

Veja mais sobre: esporte

Foto: Pedro Chaves / FCF