Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em operação que investiga sequestro em Hidrolândia

Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em operação que investiga sequestro em Hidrolândia.

Policiais civis de Santa Quitéria e de Ipu cumpriram nas primeiras horas desta terça-feira (14/07), mandados judiciais de busca e operação em residências no município de Hidrolândia. A operação é relacionada ao caso do sequestro de um gerente de banco, que aconteceu em 23 de junho naquela cidade.





Conforme as primeiras informações apuradas foram apreendidos aparelhos celulares, cartões de banco e documentos possivelmente relacionados ao fato. Os aparelhos serão periciados por completo a fim de colher elementos que auxiliem na investigação.





O gerente da agência do Bradesco ficou sob a mira dos criminosos durante sete horas, dentro da pousada Rei do Carneiro que fina na avenida Cláudio Camelo Timbó, onde ele fica hospedado durante a semana. Ao chegar do trabalho e adentrar no quarto, a vítima se deparou com os assaltantes, que estavam escondidos dentro do banheiro e que fizera-o refém.





Ele chegou a ser amarrado e amordaçado, enquanto os indivíduos roubavam seus pertences pessoais. Na fuga, também levaram o seu carro, um Honda Civic, de cor branca, de Placa PIU‐0030 que foi recuperado no dia seguinte em Maracanaú, na região Metropolitana.