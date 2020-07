Polícia Civil prende vigilante e PM aposentado com 1.272 munições e sob suspeita de abastecer facções

Dupla é suspeita de repassar o material para membros de facções criminosas.

Uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prendeu um vigilante e um policial militar aposentado, além de apreender mais de 1.272 munições em Fortaleza. As prisões e apreensões ocorreram na última sexta-feira (10), mas só foram divulgadas pela Draco na manhã desta terça-feira (14).





A polícia agora vai investigar se os dois têm ligação com facções criminosas e se o material era repassado para os criminosos.





Segundo o delegado adjunto da Draco, Alceu Viana, o vigilante de 44 anos, foi preso no bairro Granja Lisboa enquanto o policial militar aposentado no Bonsucesso. As municções eram de calibres 12, 38, 380, 22 e 40.





Denúncias anônimas





Viana explicou que a polícia chegou a eles através de denúncias anônimas. O delegado afirmou que segundo as denúncias anônimas, o vigilante repassava a munição para integrantes de facções criminosas. Com mandado em aberto, os policiais civis se dirigiram à residência do vigilante.





No local, a polícia encontrou 200 munições. Ao ser questionado sobre a origem do material, o vigilante confessou para a polícia que tinha conseguido o material com o policial militar aposentado. Com a informação, os policiais foram à casa do agente de segurança aposentado. Lá, os policiais civis encontraram as mais de 1 mil munições.





De acordo com Alceu Viana, o PM aposentado tem porte de arma, é caçador e colecionador de armas e pode comprar os projéteis. No entanto, de acordo com o delegado, ele as vendia, o que é proibido por lei.





Ambos foram enquadrados no artigo 17 do estatuto do desarmamento e vão responder por comércio irregular de munição.





