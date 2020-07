Pandemia da violência no Ceará já deixou 147 mortos em julho e 2.476 no ano

Com o registro de 379 homicídios em junho último e mais 147 assassinatos nos primeiros 13 dias de julho, o Ceará já soma 2.476 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) ao longo desta primeira metade de 2020. Os números revelam o crescimento ininterrupto da violência armada no estado. Somente no último fim de semana, 46 pessoas foram mortas no estado e, nesta segunda-feira (13), mais nove pessoas foram mortas, incluindo dois casos de duplos homicídios no Interior.





Nas últimas 24 horas, cinco pessoas foram mortas na Grande Fortaleza. Na Capital, três crimes foram registrados nos bairros Prefeito José Walter (Cidade Jardim), Jardim Iracema e Siqueira. Na Região Metropolitana ocorreram homicídios em Pacajus e Caucaia.





No Interior do estado, onde 20 pessoas foram assassinadas no fim de semana, dois casos de duplos homicídios ocorreram na noite desta segunda-feira (13), nos Municípios de Groaíras, na Região Norte (a 246Km de Fortaleza); e no Cedro, na Região Centro-Sul (a 460Km da Capital).





Grande Fortaleza





Um jovem de 20 anos de idade foi morto, a tiros, na noite desta segunda-feira (13), no cruzamento das ruas Professora Maria Clara e Ana Batista, no bairro Jardim Iracema (zona Oeste de Fortaleza). “Roninho”, como era conhecido, caminhava em direção à residência quando foi atacado por dois homens desconhecidos. Um deles permaneceu na direção de um automóvel e o comparsa desembarcou já com uma pistola na mão e disparou vários tiros contra o rapaz.





O jovem ainda foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pirambu, mas morreu no hospital. O crime ocorreu por volta de 20 horas.





No mesmo horário, outro crime de morte foi registrado em Fortaleza. Um homem foi morto, a tiros, na Rua E do bairro Siqueira, no Grande Bom Jardim.





Antes, à tarde, outro jovem foi assassinado, a tiros, no Condomínio Cidade Jardim, no bairro José Walter, na zona sul da Capital.





Em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um pedreiro, identificado por Francisco Carlos da Silva Santos, conhecido pelo apelido de “Cabeludo”, foi morto a tiros por dois jovens quando estava trabalhando na reforma do banheiro de uma residência no bairro Planalto Dedé Gama. Os criminosos fugiram à pé.





Interior





Dois adolescentes foram assassinados, a tiros, na noite desta segunda-feira (13) na cidade de Groaíras. De acordo com informações colhidas pela Polícia, os dois rapazes estavam na calçada da residência de um deles, na Travessa José Cassiano Feijão, situada a poucos metros da antiga Escola São José, no Centro da cidade, quando foram surpreendidos pelos assassinos e mortos sem chance alguma de defesa.





Conforme o relato da Polícia, no local foram encontradas cápsulas de balas de pistola de calibre 380. As vítimas foram atingidas com tiros na cabeça, numa autêntica execução sumária, comprovou a Perícia Forense. Os jovens mortos foram identificados por Lucas e Adriel.





No Município do Cedro, dois irmãos foram assassinados a tiros durante um assalto em casa, na localidade de Sítio São Bento, na zona rural, a cerca de 12 quilômetros da sede municipal. O crime de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu por volta de 19 horas.





Três irmãos estavam em casa quando dois bandidos, em uma motocicleta modelo Fan, preta, invadiram o imóvel e anunciaram o roubo. Os irmãos reagiram e dois deles foram baleados. Os criminosos fugiram e os feridos acabaram morrendo no hospital. A Polícia caça a dupla.





(Fernando Ribeiro)