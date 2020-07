BIZARRO: Bicho esquisito aparece na mata, é capturado por agricultor e causa medo no Sertão

Um porco? Um macaco? Os dois? Estas são as perguntas que não saem da cabeça dos moradores de um lugarejo situado na zona rural do Município de Barro, na Região Sul do Ceará (a 467Km de Fortaleza). A descoberta de um estranho animal, nunca visto antes naquela localidade está causando medo e curiosidade na população.





O estranho animal foi encontrado na localidade chamada de Cachoeira e, até agora, ninguém, nem mesmo especialistas e veterinários locais sabem que bicho é ou de qual espécie ele pertence.





“Ele é uma espécie de porco, com uma lembrança de macaco”, disse um morador, por telefone, ao Blog do Fernando Ribeiro.





O animal permanece na casa de um agricultor chamado Raimundo.





“Seu” Raimundo relatou aos vizinhos que saiu pela manhã para fazer suas necessidades fisiológicas no mato e se deparou com esse animal. Ele pegou o bicho e levou para casa. Desde então, não tem mais sossego. Toda hora aparece gente querendo ver o animal. Já teve até fila na porta da casa do agricultor.





Toda cidade se encontra assustada com a notícia.