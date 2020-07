Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra suspeitos de homicídios em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, deu cumprimento a três mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado em desfavor de três homens, sendo dois irmãos suspeitos de envolvimento em diversos crimes na região. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira (7), em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





A captura de José Maurício de Sousa Fontenele (20), com antecedentes criminais por roubo, ocorreu no Residencial Caiçara, onde foi encontrado em via pública. Após a prisão, ele confessou a autoria de um duplo homicídio ocorrido no dia 30 de maio deste ano, no bairro Terrenos Novos, que tiveram como vítimas Alan Dias da Silva (22) e Kauã Mota de Sousa (15), ambos sem antecedentes criminais.





Maurício confessou ainda o envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 17 de junho deste ano no Residencial Caiçara. Na ocasião a vítima do suspeito foi José Romário Lima de Sousa (26), com antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. A motivação dos crimes seria desentendimentos com grupos rivais.





Em ambos os casos, ele confessou ter agido em coautoria com seu irmão Francisco Assis Sousa Fontenele (23), vulgo “Virgulino”, com antecedentes criminais por homicídios, latrocínio, roubo e posse irregular de arma de fogo. “Virgulino”, que já se encontra preso preventivamente pelo latrocínio que vitimou Djalma Francisco Bento (56), no dia 14 de abril deste ano, teve o mandado de prisão preventiva pelo homicídio de José Romário Lima de Sousa cumprido em uma unidade penitenciária de Sobral.





O mandado de prisão preventiva por homicídio em desfavor de Antônio Victor Sousa da Silva (23), com antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, também foi cumprido na penitenciária. Ele foi indiciado por um homicídio ocorrido dia 10 de março deste ano, no bairro Dom José I, que teve como vítima Aldemir Dias de Aquino Filho (19), vulgo “Pimbinha”, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo.





Diante dos fatos, José Maurício foi encaminhado para o NHPP da Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis à prisão. Os outros dois indivíduos permanecem à disposição da Justiça.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)