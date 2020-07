Seis pessoas são capturadas pela PMCE com cinco armas de fogo em Santana do Acaraú

Seis suspeitos foram capturados, na manhã desta terça-feira (7), após uma ação deflagrada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na Região Norte do Estado. O grupo estava com cinco armas de fogo, que foram apreendidas durante a ofensiva ocorrida na cidade de Santana do Acaraú – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. Foram empregadas equipes da Força Tática e da Subagência de Inteligência do 3° Batalhão de Polícia Militar (Sobral).





Os cinco adultos e um adolescente de 15 anos eram monitorados pela segurança pública cearense, após informações colhidas pelos agentes de que todos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa e que se preparavam para cometer crimes na cidade. Em posse da possível localização do grupo, os policiais militares seguiram até um imóvel na localidade de Baixa, em Santana do Acaraú, na manhã de hoje. Além das capturas, a PM apreendeu cinco armas de fogo no interior da residência. Foram encontrados três revólveres calibre 38, um revólver calibre 32, uma pistola calibre .40 e um total de 33 munições de calibres variados.





Os adultos foram identificados por Antônio Victor Sousa da Silva (18), Emanuel dos Santos Silva (20), Lucas Vasconcelos Pinto (22), Luis Fernando Ripardo da Silva (19) e Natan Wellington de Sousa (33). Em consulta aos antecedentes criminais de todos, os policiais militares confirmaram que Antônio Victor possui passagens pela Polícia, por diversos atos infracionais quando era adolescente. Emanuel responde por tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Luis Fernando também já possui antecedentes por roubo e receptação. Já Natan responde por posse irregular de arma de fogo e por integrar organização criminosa. Entre os maiores de idade, apenas Lucas não possuía antecedentes criminais. Na casa, os policiais militares também encontraram um adolescente de 15 anos, que já responde a dois atos infracionais por tráfico de drogas e roubo.





Todos foram encaminhados à Delegacia Municipal de Santana do Acaraú, onde foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e por associação criminosa. Os adultos responderão ainda por corrupção de menores. Com o flagrante, a Polícia Civil dará continuidade aos trabalhos policiais a fim de identificar a participação do grupo em outros crimes na cidade.





(SSPDS)