Cavalo é encontrado com tornozeleira eletrônica em Iguatu

Um cavalo foi encontrado com tornozeleira eletrônica em Iguatu na noite de ontem (6). A cena foi flagrada pela Polícia Militar. O animal foi visto no Bairro Vila Neuma.





O número de série do equipamento foi identificado. Os militares fizeram a condução do animal ainda com equipamento acoplado à Delegacia Regional de Polícia Civil.





O detento responsável pelo equipamento deve perder o benefício de cumprimento da pena em regime semiaberto. O nome dele ainda não foi divulgado.





Com informações do Jornal da Praça