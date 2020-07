Praga de gafanhotos ameaça Leste da África

Nos últimos meses, milhões de gafanhotos do deserto se abatem sobre África, Ásia, Oriente Médio e América do Sul.

Vários países do Leste da África estão na mira de novos enxames de gafanhotos extremamente vorazes.





O alarme parte do Centro de Previsão e Aplicativos do Clima (ICPAC) da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), sediado em Nairóbi, capital do Quênia.





Os gafanhotos já destruíram muitas safras na Etiópia e na Somália, e o ICPAC alerta sobre o perigo para o abastecimento alimentar da população:





“Como é elevada a probabilidade de os enxames migrarem, é muito alto o risco de que colheitas e pastos sejam ainda mais prejudicados.”





Os insetos permanecem inicialmente no solo, mas alçam voo na fase adulta, podendo cobrir até 130 km por dia, em condições de vento favoráveis.





Os países africanos afetados combatem a praga com inseticidas, porém as chuvas abundantes dos últimos meses favoreceram a multiplicação dos animais daninhos, destaca a emissora Deutsche Welle.