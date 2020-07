Polícia Civil do Ceará apreende quase 60 kg de cocaína que seguiriam para Europa e prende pernambucano e mineiro na Capital

A ação é continuidade do trabalho investigativo da DRFVC que, em outubro de 2019, apreendeu 607 kg de cocaína que estavam camuflados em uma carga de manga.

Quase 60 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após a continuidade de uma investigação conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Carga (DRFVC), em Fortaleza. A droga estava escondida em um carregamento de manga e tinha como destino a Europa. Em outubro de 2019, a DRFVC já havia apreendido 607 quilos da mesma droga, que também seriam enviados ao continente europeu. À época, o material ilícito estava acondicionado em sacos de farinha camuflados, que eram mantidos sob uma carga contendo fruta.





A ação policial ocorreu na quinta-feira (2), mas as informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6). “Essa ação apresentada hoje é um desdobramento de uma operação realizada pela DRFVC no ano passado, quando os policiais civis detectaram toda essa negociação e realizaram a maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil do Estado do Ceará. Isso desencadeou essa recente ofensiva, que redundou em mais uma apreensão de drogas. É um duro golpe contra o crime, pois é um trabalho de descapitalização desses grupos organizados”, ressaltou o delegado geral da Polícia Civil, Marcus Rattacaso.





De acordo com os dados repassados pelos policiais civis que participaram do trabalho investigativo, as equipes receberam a informação sobre a existência do carregamento ilícito e iniciaram as diligências. O caminhão utilizado pelos suspeitos foi abordado no bairro Vicente Pinzón – Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza, quando as drogas e as frutas eram transportadas em um contêiner com destino a um porto marítimo, de onde partiria o translado.

O motorista foi identificado por Rodrigo da Silva Conegundes (35), natural de Palmares, em Pernambuco. Ele estava na companhia do seu ajudante, Germeson Alves de Jesus (31), oriundo da cidade de Itaobim, em Minas Gerais. Após uma busca no interior do contêiner, os policiais civis encontraram 50 tabletes de cocaína, que totalizaram 58 quilos do entorpecente. O material estava camuflado entre as 25 toneladas de manga tipo exportação, oriundas do Vale do São Francisco. Um fato que chamou atenção dos policiais civis foi um líquido de cor amarela utilizado no empacotamento da droga.





“Eles utilizam de frutas exportadas pelo nosso Estado para tentar camuflar a droga. Nesse caso de quinta-feira, percebemos que eles se utilizam, inclusive, de mecanismos para disfarçar o cheiro da droga. Juntamente com o entorpecente, eles colocam uma tinta de odor muito forte e dentro de um saco fechado a vácuo. O objetivo é despistar a ação de cães farejadores”, explica o delegado titular da DRFVC, Diego Barreto.





Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à DRFVC, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Rodrigo já possui passagem por roubo em Pernambuco; e Gemerson responde a posse ilegal de arma de fogo em Minas Gerais.





O caminhão e um semirreboque também foram apreendidos. As investigações visando desarticular o esquema internacional de tráfico de drogas utilizando o Ceará como rota seguem em andamento. O objetivo agora é o rastreamento econômico e financeiro do grupo.





Maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil





No dia 15 de outubro de 2019, também durante investigações conduzidas pela DRFVC, a Polícia Civil apreendeu 607 quilos de cocaína que estavam escondidos em um galpão em Itaitinga (AIS 12) do Ceará. O ‘modus operandi’ dos suspeitos era o mesmo da dupla presa na última quinta-feira. Ou seja, a droga seria remetida à Europa junto a uma carga contendo mangas.





A Polícia Civil chegou ao local onde a droga estava escondida, durante uma investigação de roubo e receptação de cargas oriundas do Porto do Mucuripe, na Capital. A investigação, desenvolvida desde o começo do ano passado, resultou no nome de um caminhoneiro do estado de Goiás que faria o transporte de cargas irregulares. Com a localização do suspeito, a Polícia Civil chegou ao local onde o material estava escondido: um galpão localizado na Rua Valdir Dantas. Lá, os policiais civis localizaram mais de meia tonelada de cocaína acondicionada em sacos de farinha.





Os investigadores encontraram ainda uma carga contendo 3.360 caixas de mangas do tipo exportação, oriundas do Vale do São Francisco. As frutas serviriam para encobrir a carga de cocaína. Além da droga e das mangas, a Polícia Civil apreendeu uma balança, além de um caminhão e um semirreboque. As equipes capturaram o goiano Sérgio Correa (50) – o motorista que seria o responsável pelo transporte da droga – e o baiano Uildembergue Souza Pimentel (44), que era responsável pela vigilância do galpão onde os entorpecentes foram localizados. A dupla, que não registrava antecedentes criminais no Ceará, foi autuada em flagrante na sede da DRFVC.





