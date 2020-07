TRAGÉDIA: ADOLESCENTE QUE CONDUZIA MOTOCICLETA MORRE EM COLISÃO COM HILUX EM UBAJARA

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um adolescente de 15 anos em Ubajara. O sinistro ocorreu na manhã desta segunda (06), no cruzamento das ruas Prudêncio Furtado com Antônio Pereira.

De acordo com as informações da Polícia, o jovem conduzia uma motocicleta modelo Titan 150, quando colidiu na lateral de um veículo Hilux. O adolescente foi identificado como João David Araújo de Barros, o qual não resistiu ao impacto e morreu no local. Equipes do Demutran, Polícia Militar e Policia Civil estiveram no local para as providencias cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)