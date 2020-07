Polícia Civil frustra arrastão que passaria por Monsenhor Tabosa, Tamboril e Santa Quitéria

Policiais das delegacias de Monsenhor Tabosa e Tamboril conseguiram desarticular o plano de uma organização criminosa para praticar um arrastão pela zona rural dos dois municípios e também de Santa Quitéria.





A ação foi descoberta no decorrer da investigação de um assalto ocorrido ainda em setembro de 2018, contra um comerciante de Tamboril, que teve o seu carro roubado.





Segundo informações, tudo já estaria calculado, restando apenas decidir o momento certo para agirem. A rota de fuga se daria pela localidade de Serrote Branco, área de difícil acesso para carros e que faz limites com as outras duas cidades. Localidades de Timbaúba e Lajes, já em Santa Quitéria e que ficam próximo a região, receberam diligências policiais no dia de hoje.





De acordo com o delegado Luiz Arthur, as investigações permanecerão em andamento para chegar a mais informações dos criminosos.





