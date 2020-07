5 maneiras de disciplinar seu filho sem palmada

A Lei da Palmada (Lei 12.010/14), ou Lei Menino Bernardo, está em vigor desde 2014 e visa proteger crianças e adolescentes de punições físicas. Ele estabelece o direito dos menores de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.





Apesar do nome, a lei não proíbe especificamente a palmada, termo que sequer consta no texto da lei. Mesmo assim, muitos pais e responsáveis ficam com receio de usar este artifício para educar seus filhos por causa da lei.





Neste contexto, a educadora parental Telma Abrahão afirmou ao Pleno.News que há pelo menos cinco outras maneiras de educar os filhos que são mais eficazes do que a palmada.





Primeiramente, por que os pais e responsáveis batem para educar os filhos?





Em várias situações pode parecer muito óbvio que bater seja a única opção eficaz para educar o seu filho e, talvez, realmente funcione em um primeiro momento, pois bater o envergonhará o suficiente para que ele pare o que estava fazendo naquele momento. Porém, em seguida você se arrepende e percebe que aquelas palmadas não resolveram o problema.





O que fazem, então, para resolver o problema?





Há cinco passos para seguir e que realmente irão educar o seu filho. O primeiro deles é manter a calma. Pode ser o maior desafio de todos em momentos de estresse, mas perder a cabeça só irá piorar, e muito, qualquer que seja a situação. Então, por que não investir um tempo para aprender sobre o autocontrole e se tornar um bom modelo de calma para o seu filho?





Pode elencar esses cinco passos que você mencionou?





Mantenha a calma; invista tempo para treinar seus filhos; dedique um tempo de qualidade para fortalecer a relação com seu filho; foque em soluções ou até pense em deixar as crianças sofrerem as consequências naturais dos seus atos. Certamente que não são adequadas em situações arriscadas ou perigosas. É preciso coragem para permitir que nossos filhos aprendam com os próprios erros, mas esse é um caminho de desenvolvimento de importantes habilidades de vida que farão toda a diferença lá na frente.





Educar filhos para serem adultos capazes, resilientes, responsáveis e prósperos é o nosso papel mais importante e desafiador como pais. Com certeza, podemos aprender a fazer diferente, podemos ser melhores para nós mesmos e para aqueles que amamos.





Por que acredita que essa abordagem é melhor do que a repreensão?

Disciplinar nossos filhos significa investir tempo para que possamos treinar o comportamento que queremos ensinar. Quando dedicamos esse tempo, aumentam as chances de que eles aprendam a se comportar adequadamente, com muito mais colaboração. Essa abordagem ensina seu filho a fazer melhores escolhas no futuro. Além disso, se a criança está se comportando mal para chamar a atenção dos pais, é melhor optar por passar mais tempo de qualidade com ela em vez de bater e ser rígido o tempo todo.





Dedicar um tempo especial, durante 20 ou 30 minutos, individualmente, para cada filho todos os dias, é a melhor maneira de combater comportamentos desafiadores por busca de atenção. Dar essa atenção positiva, além de diminuir o mau comportamento, vai melhorar muito a qualidade do relacionamento.





Tem um exemplo que possa ilustrar isso?





Imagine que seu filho, em um ataque de raiva, joga o celular na piscina e acaba quebrando ele. O pai vai se descontrolar e bater na criança. Porém este comportamento não vai nem trazer o celular de volta nem ensinar uma importante lição da vida. Em vez da palmada, o pai pode recuar, respirar fundo e pensar em uma forma de aprendizado para a criança. Pode conversar com ele afirmando que se sentiu frustrado pelo filho ter jogado o celular na piscina e explicar o valor do dinheiro.





Pode também sugerir alguma ajuda em casa ou no escritório para que ele possa “pagar o prejuízo” e assim aprender que as coisas são conseguidas através do esforço. Se ele estava acostumado a jogar no seu celular ou assistir a vídeos, outra opção seria sugerir que ele não poderá mais usar nenhum aparelho da casa até que o telefone novo seja completamente pago. Isso não seria um castigo, mas sim uma consequência lógica como resultado da escolha que ele fez quando decidiu jogar o celular na piscina.





AS 5 ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO





1. Tornar-se exemplo de calma

2. Investir tempo para treinar os filhos

3. Dedicar um tempo de qualidade diariamente

4. Focar em soluções

5. Permitir as consequências naturais