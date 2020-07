Por unanimidade, TCU concede aposentadoria a José Dirceu

O Tribunal de Contas da União (TCU) concedeu, por unanimidade, a aposentadoria ao ex-deputado federal José Dirceu (PT-SP), condenado na Operação Lava Jato. O acordão, de relatoria de Augusto Nardes, estende o benefício a J osé Mentor e Saraiva Felipe, ex-ministros da Saúde, além do também investigado na Lava Jato, o ex-deputado José Linhares Ponte, desta o site Metrópoles.





Dirceu, que foi ex-ministro da Casa Civil do governo de Lula, foi condenado a 30 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Desde então, foi detido em diferentes ocasiões, sendo um dos únicos políticos condenados tanto no Mensalão, quanto no Petrolão. Zé Dirceu, que iniciou na política como militante de extrema-esquerda em oposição ao regime militar, se entregou à Polícia Federal em maio de 2019, deixando o presídio em novembro do mesmo ano.