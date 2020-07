Prefeitura de Hidrolândia prevê multa de até R$ 800 para quem descumprir novo decreto

A prefeita de Hidrolândia, Iris Martins, assinou nesta sexta-feira (03), um novo decreto indicando as normas a serem seguidas para o funcionamento de estabelecimentos comerciais no município, bem como os procedimentos para a retomada gradual das atividades. O plano, definido nesta semana junto com o comércio local, considera três fases e os critérios sanitário, econômico e social.





A 1ª fase começa sábado (04) e segue até o próximo dia 11. No horário entre 7h e 13h, funcionarão comércios de roupas, calçados, artigos do lar, móveis e eletrônicos; de informática e celulares; de autopeças, oficinas e concessionárias e escritórios em geral. Cada um seguirá determinações, como uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool e distanciamento mínimo de dois metros.





Aos que descumprirem o decreto, será aplicada uma multa de R$ 400 por cada comércio, podendo ser dobrada para R$ 800 em caso de reincidência. Para os que se recusarem a utilizarem máscara de proteção, acarretará em multa de R$ 50 e indo para R$ 100, se reincidente.





Conforme o último boletim publicado pelo Município, Hidrolândia tem 115 casos confirmados, sendo 75 recuperados e seis óbitos.





(A Voz de Sta. Quitéria)