MATANÇA NA CIDADE DE SOBRAL!

No final da tarde desta sexta-feira, dia 3, por volta das 17h00, aconteceu um homicídio a bala no residencial Nova Caiçara, nas proximidades do "Morro da Macaca".





A vítima foi um homem identificado como Francisco Pathiele Leandro, 27 anos, residia no Caiçara.





Os autores do crime fugiram logo após o crime.





A vítima ainda chegou a ser socorrida para o HRN, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





Pathiele não tinha passagem pela polícia.



48 homicídios dolosos foram registrados em Sobral no corrente ano.



A Polícia Civil está investigando o crime.