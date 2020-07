Vitória! Brasil se aproxima de 1 milhão de curados da Covid

Líder absoluto em número de recuperados da Covid-19, o Brasil se aproxima de 1 milhão de pessoas curadas da doença. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, referência em dados da pandemia.





Para se ter uma ideia, os EUA, que já passaram de 2,7 milhões de infectados, possui pouco mais de 780 mil recuperados.





Comparando um país com outro, o Brasil pode dizer que 64% de seus infectados já estão curados, enquanto que a taxa de recuperados nos EUA é de cerca de 28%.





Quanto ao número de óbitos, o Brasil também está lidando melhor com a doença do que a nação de Donald Trump. Aqui, temos 61,8 mil vítimas fatais da doença. Nos EUA este número mais do que dobra, com 129 mil mortos.





Se considerarmos a proporção das mortes, EUA e Brasil seguem no mesmo ritmo, com uma taxa de 4,6% e 4,1%, respectivamente.





(Pleno News)