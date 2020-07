Renato Aragão sonha em participar do A Praça é Nossa

Carlos Alberto de Nóbrega disse que Didi "é história do humor da Globo".

Demitido da TV Globo, depois de 44 anos na emissora, o humorista Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, adiantou algumas novidades aos seus mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Cada vez mais envolvido na rede social, ele garantiu que vai continuar fazendo filmes.





Ao ser perguntado se já pensou em fazer uma aparição no programa A Praça é Nossa, do SBT, ele disse que ficaria muito bem ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, a quem chamou de “meu irmão”. Com previsão de retorno às gravações da atração em agosto, Nóbrega foi um dos redatores de Os Trapalhões – programa que popularizou Didi, Dedé, Mussum e Zacarias na memória televisiva.





– Eu falei já, várias vezes, quando me perguntam quem eu gostaria de ver sentado no banco da Praça e ainda não sentou. Eu sempre digo: Renato Aragão. Por tudo aquilo que ele representa na minha vida artística. Foi ele quem me convidou para escrever Os Trapalhões. Temos uma amizade muito grande. Agora, não temos dinheiro para pagar um artista como ele. Se ele puder vir para receber uma homenagem, para a gente fazer um programa, ele é quem iria ficar sentado no banco da Praça, os 70 minutos. Seria a homenagem que eu daria para ele.





Assim como Dedé, Carlos Alberto também criticou a Globo pela demissão de Renato Aragão.





– Renato Aragão é história do humor da Globo. Ele tinha que ter uma estátua dele na emissora. É o mínimo que podiam fazer para ele. Ou ter o nome na calçada da fama, e colocar os nomes que fizeram a Globo chegar onde chegou. Essa é a minha opinião – pontuou ao portal R7.