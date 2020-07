SÁBADO, 18 DE JULHO DO ANO DE 2020, FAZ 01 ANO SEM O JACKSON !

Disse-lhe JESUS: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá;





e quem vive e crê em mim, nunca morrerá."





(João 11:25,26)









É com profunda Saudade e Dor no Coração e na Alma, que comunicamos a todos que devido a Pandemia da Covid-19, infelizmente não será possível realizar a missa presencial de 01 ano de Vida Eterna do nosso Amado e Inesquecível, Jackson Marques Bezerra.





Assim que se normalizar a situação realizaremos a missa presencial, e esperamos contar com a presença de todos os conhecidos, colegas, amigos e familiares.





Muito obrigado pelo apoio e a força de todos que estiveram ao nosso lado, nesse que é o pior momento enfrentado por nossa família, e o apoio de todos foi muito importante para amenizar um pouco essa Dor que é Infinita...





Meu Senhor Jesus Cristo, hoje sábado 18 de julho de 2020, faz 01 ano que tiraram o Jackson da gente, parece que foi ontem, a Dor a Falta e a Saudade só aumentam pois ainda não caiu a ficha.





O Jackson era um rapaz jovem, saudável e trabalhador que tinha toda uma vida pela frente com seus sonhos, planos e projetos de futuro. Para ele a família estava sempre em primeiro lugar principalmente nossa mãe, o Jackson era um rapaz que adorava a Vida e amava Viver.





Hoje senhor Jesus Cristo, a falta dele fere os nossos corações, apertando a garganta e nos fazendo chorar.





Jackson é muito difícil viver sem te, e a saudade só aumenta a cada dia!





Muito obrigado... por tudo meu Irmão Amigo, foi o maior privilégio tê-lo aqui em nossa família !





Texto: Luiz Bezerra

Fotos: Acervo da família