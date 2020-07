Secretário de cidade do PI diz que Adélio deveria ter usado uma "peixeira" melhor contra Bolsonaro

O secretário municipal de Finanças de Castelo do Piauí dividiu opinião ao publicar uma foto do Adélio Bispo de Oliveira, com uma legenda onde afirma que o pedreiro, preso por tentar matar o então candidato a presidente Jair Bolsonaro, deveria ter usado uma peixeira melhor e ter salvado o Brasil. As i nformações são do Campo Maior Em Foco.





Segundo a reportagem, Marcos Aurelio Rocha Nonato, 55 anos, já foi presidente do Diretório Municipal do PT de Castelo do Piauí, suplente de vereador entre 2013-2016; é funcionário aposentado do Banco do Brasil e ocupa o cargo de secretário municipal de Finanças do município desde o inicio da gestão do prefeito Magno Soares (PT).





“Nosso super herói Adélio Bispo. Protetor dos que usariam cloroquina irregularmente e morreria de taquicardia [...] defensor dos brasileiros. Não conseguiu. Se fosse um cearense da gema, com uma peixeira melhor, teria salvo o Brasil” escreveu o secretario. “E depois é o presidente que tem discurso de ódio” respondeu uma internauta na postagem.

Em resposta a reportagem, o secretario Marcos Aurelio disse que não se lembrava e iria conferir a publicação, desligando o celular em seguida.





Adélio Bispo de Oliveira está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, acusado de desferir um facada no então candidato a presidente da República Jair Bolsonaro, crime ocorrido em 6 de setembro de 2018, quando fazia campanha na cidade de Juiz de Fora-MG.





Via Portal 180Graus