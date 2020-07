Senado Federal aprova texto-base do PL da Censura

Defensores dizem que texto combate fake news. Por outro lado, críticos alertam sobre riscos de censura na internet.

Com 44 votos a favor e 32 contrários, o texto-base do projeto de lei das fake news, mais conhecido como “PL da Censura“, foi aprovado, nesta terça-feira (30), no Senado Federal.





Para concluir a votação, os senadores ainda precisam analisar nove destaques, isto é, propostas de alteração no conteúdo do projeto.





Caso seja aprovado pelo Senado, o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.





O objetivo do projeto, segundo o relator Angelo Coronel (PSD-BA), presidente da CPI das Fake News, é combater mensagens ofensivas que circulam nas redes sociais.





Entretanto, políticos e entidades civis estão alertando que o projeto de lei é uma clara ameaça à liberdade de expressão no Brasil.





(Renovamídia)