Sikêra Júnior dispara: “A imprensa tem ódio da Polícia e quem tem ódio da Polícia é vagabundo”

O Comunicador Sikêra Júnior, fenômeno de audiência da REDETV! continua colecionando polêmicas, dessa vez o apresentador disparou contra a classe jornalística.





Em desabafo, comentando um caso, Sikêra mirou o que chama de "imprensa ruim". Sikêra afirmou que a imprensa tem ódio da polícia e quem tem ódio da polícia é vagabundo.





Sikêra também se referiu à parte da imprensa como “Raça desgraçada”.





No caso em questão, o policial que matou um ladrão de moto em combate estava preso, o que gerou revolta no apresentador do programa policial.





Segundo o apresentador, que teve seu contrato renovado em 7 anos para continuar apresentando o programa Alerta Nacional, a classe jornalística vive de criticar a polícia e faz manchetes dando destaque para mortes de criminosos, mas não dá a atenção necessária quanto um policial morre em combate.





(R. Curitiba)