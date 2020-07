SOBRAL: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Confira a íntegra da denúncia do internauta:

É sobre essas obras que o prefeito está fazendo nas ruas, as ruas do Parque Silvana estão quase todas em obras uma buraqueira enorme nas ruas. O pessoal das obras quebram uma rua aí podendo terminar logo, não, eles já vão logo pra outra rua quebrar e nisso as ruas ficam todas esculhambadas e quem paga o pato somos nós, quebrando nosso transporte nos buracos, sem poder entrar dentro de casa com nosso transporte .









Se vc puder divulgar , para a população abrir os olhos, com esse prefeito."