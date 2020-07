VEREADOR CAMILO É DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE "RACHADINHA"

O vereador de Sobral Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante (Camilo Motos), foi denunciado pelo Ministério Publico do Estado do Ceará em Ação Civil de Improbidade Adiministrativa- Enriquecimento ilícito. O processo contra o edil do PDT, foi divulgado hoje no Diário Oficial. Desde muito tempo, esse assunto rolava pelos corredores da Câmara Municipal de Sobral, e agora veio a baila.





A acusação de RACHADINHA, foi feita por um ex-assessor do parlamentar de nome José Clelson Sales. A denúncia está nos autos do processo, e foi confirmada pela esposa do denunciante. Agora, o juiz responsável pelo caso, vai ouvir as testemunhas em audiência de instrução.





Camilo Motos, é o segundo vereador da bancada de apoio do prefeito Ivo Gomes, as voltas com a justiça. Primeiro foi Romário Araújo. Agora é ver como o presidente Carlos do Calisto, vai se posicionar com mais esse abacaxi pra descascar na sua gestão.

Fonte: Oliveira Domingos