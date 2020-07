VIOLÊNCIA: DOIS JOVENS SÃO EXECUTADOS COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA EM GROAÍRAS

Dois jovens foram executados a bala na noite desta segunda-feira, 13, em Groaíras.





O caso aconteceu na travessa José Cassiano Feijão, no Centro da cidade, nas proximidades da antiga escola São José.





Os autores do crime ocupavam uma motocicleta e fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.





As vítimas foram executadas com vários na cabeça de pistola de calibre 380.



As Polícias Civil e Militar estão no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





Mais detalhes em instantes!