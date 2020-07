VIOLÊNCIA: HOMEM É EXECUTADO A TIROS EM IBIAPINA

Um homem de 25 anos foi executado a tiros na noite desta quarta (29), no município de Ibiapina. O crime ocorreu por volta das 20h30 na rua Pedro Aragão. De acordo com informações da polícia, a vítima identificada como Ivan Ferreira da Silva, tinha antecedente criminal por roubo. Ainda de acordo com a PM, o rapaz estava em casa quando teve o imóvel invadido por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos contra ele. A vítima não resistiu e morreu no local.

Equipes do destacamento local e CPRAIO realizam diligências na região no sentido de prender a dupla de homicidas que fugiram logo após o crime.





(Ibiapaba 24 hroas)