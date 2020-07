VIOLÊNCIA: HOMEM É VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO A BALA EM GUARACIABA DO NORTE

Um comerciante de 41 anos foi vítima de tentativa de homicídio a bala na noite da terça (28) em Guaraciaba do Norte. O crime ocorreu por volta das 20h00 na rua Monsenhor Eurico, sendo a vítima identificada como Clínio Pinto de Oliveira. Ele estava próximo ao local onde mora quando foi atingido com pelo menos quatro tiros. O autor dos disparos fugiu tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida ao hospital local e depois transferida para atendimento em Sobral.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que já tem a identificação do criminoso, o qual trata-se de um ex-presidiário que segue foragido. O Tenente Coronel Henrique, responsável pelo policiamento na Serra da Ibiapaba determinou diligências logo no inicio da manhã desta quarta-feira (29), em toda região de Guaraciaba do Norte e municípios vizinhos com o objetivo de capturar o autor dos disparos. (Ibiapaba 24 horas)