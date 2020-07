Toffoli manda Lava Jato de SP parar de investigar Serra

Logo após a Justiça de São Paulo aceitar a denúncia contra o senador José Serra por lavagem de dinheiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, mandou suspender as investigações contra o parlamentar. Toffoli acatou a um pedido da defesa do senador.





A decisão do presidente do STF também proíbe temporariamente que os materiais apreendidos pela operação sejam usados no inquérito. Enquanto isso, as provas permanecem lacradas, à espera de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que deve acontecer somente após o recesso do Judiciário.





Em sua petição, a defesa alegou que o senador tem direito ao foro privilegiado e que as investigações aconteceram enquanto ele ainda é senador, o que viola o princípio do foro especial. Uma outra decisão de Toffoli barrou a investigação do tucano na Justiça Federal.





José Serra é suspeito de lavar dinheiro de Caixa 2 recebido durante a campanha para o Senado, em 2014.





As investigações tiveram como base a delação de Elon Gomes, empresário ligado à Qualicorp, que relatou repasses para a campanha do tucano ao Senado em 2014. A defesa nega as acusações.





(Pleno News)