ACIDENTE DE TRÂNSITO NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ ENVOLVENDO UM CARRO DE PASSEI E DOIS CAMINHÕES

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na tarde desta terça-feira (25) no centro de Viçosa do Ceará. O sinistro ocorreu na ladeira de acesso entre a Igreja do Céu e o centro da cidade.

Um veículo Santana que descia a ladeira entre dois caminhões que transportavam carne, foi atingido pelo caminhão que vinha atrás. Na ocasião o veículo de passeio também bateu no caminhão da frente e ficou totalmente destruído. Apesar da gravidade da colisão, os dois ocupantes do Santana sofreram apenas escoriações leves.

Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que o motorista do caminhão que estava atrás perdeu o controle do veículo durante a descida e acabou ocasionando o acidente.

As partes envolvidas fórum em caminhadas a delegacia local para os procedimentos cabíveis.

