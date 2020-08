NOTA DE PESAR

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa com pesar o falecimento do SD PM Lenílson Rodrigues de Oliveira (30), na tarde de hoje, 25, na estrada que liga os municípios de Viçosa do Ceará e Tianguá (CE).





O PM ingressou na corporação em 11 de outubro de 2017 e desempenhou dedicadamente o seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, estava lotado no 2º Pelotão da 2ª Companhia do 4º BPRAIO/Viçosa do Ceará.





O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da instituição à disposição.





As informações acerca do local e horários dos velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente.





Com informações da Assessoria de Comunicação da PMCE