Bolsonaro acusa Globo e Maju Coutinho de mentirem

A jornalista e apresentadora do jornal Hoje, da TV Globo, Maju Coutinho ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira (25). Com a hashtag “#MajuMentirosa”, internautas têm acusado a âncora do telejornal de mentir na edição de segunda-feira (24).





Na edição de ontem do jornal Hoje, a apresentadora afirmou que o presidente Jair Bolsonaro e as autoridades do governo não prestaram homenagens às mais de 115 mil vítimas da Covid-19 no país durante o evento “vencendo a Covid-19”.





Em suas redes sociais, Bolsonaro usou um vídeo com o trecho do pedido da médica para rebater a crítica feita por Maju e afirmar que houve homenagem aos mais de 115 mil mortos no evento.

- A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito: "nem Bolsonaro, nem as autoridades do Governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares." pic.twitter.com/mY8xCej8i2 August 25, 2020